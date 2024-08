Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Radfahrer mit Amnesie

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 20.08.2024, fanden Passanten einen schwer verletzten Radfahrer an der Eckendorfer Straße, in Höhe Ziegelstraße. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr informierte die Leitstelle der Feuerwehr die Polizei über einen verletzten Mann an der Eckendorfer Straße. Passanten hatten den schwer verletzten Radfahrer, einen 66-jährigen Bielefelder, am Boden liegend aufgefunden. Der 66-Jährige konnte sich nicht mehr an den Unfall erinnern.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Radfahrer oder zu weiteren möglicherweise beteiligten Verkehrsteilnehmern benennen können. Derzeit kann nicht abschließend geklärt werden, ob es sich um einen Alleinunfall oder um eine Fahrerflucht handelt.

Hinweisgeber melden sich bitte mit beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell