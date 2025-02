Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall im ZG-Kreisverkehr - Unfallbeteiligter flüchtet - Polizei such Zeugen (02.02.2025)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend auf der Meßkircher Straße/Aachenstraße ereignet hat. Eine 73-Jährige fuhr mit einem Peugeot von der Aachenstraße kommend in den Kreisverkehr. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines unbekannten Autofahrers der bereits im Kreisverkehr unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes kam der Peugeot von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer ehe das stark demolierte Auto zum Stehen kam. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision indes einfach davon.

Am Peugeot, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

