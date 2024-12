POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne ist am Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 15:00 Uhr, eine Person ums Leben gekommen. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden. Eine 34-jährige Frau aus Brake war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve in Höhe ...

