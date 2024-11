Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241129 - 1149 Frankfurt - Seckbach: Stromkabel aus Lagerhalle entwendet - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. auf 22. November 2024) haben unbekannte Täter in der Friesstraße mehrere Rollen Stromkabel gestohlen.

Die entwendeten Kabel, die für eine nahegelegene Baustelle vorgesehen waren, haben einen Gesamtwert im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kabel waren in einer Lagerhalle in der Nähe der Baustelle gelagert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim örtlichen 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 755 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell