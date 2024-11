POL-F: 241129 - 1147 Frankfurt - Flughafen: Sachbeschädigung in Gebetsraum

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht vom 22.10.2024 auf den 23.10.2024 soll ein 20-jähriger Geschädigter in eine Kleingartenanlage in der Nähe des Altebergsweg gelockt worden sein. Dort sei er von fünf bis acht maskierten Täter angegriffen, gefesselt und seiner Wertgegenstände beraubt worden. Die Täter hätten hierbei den Geschädigten mit einem Laserpointer ...

