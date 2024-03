POL-IZ: 240315.1 Itzehoe: Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) der Polizeidirektion Itzehoe 2023

Itzehoe (ots) - Am Mittwochvormittag hat ein Unbekannter in der Itzehoer Innenstadt eine Seniorin während des Einkaufens bestohlen. Der Dieb erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 11.20 Uhr bis 11.30 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Tchibo in der Feldschmiede auf. Ihr Geld verwahrte sie in einem kleinen Häkeltäschchen in ihrem Rollator. Erst an der Kasse in einem anderen Geschäft ...

