Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241129 - 1148 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Offensive "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(hol) Gleich zwei Mal (26. und 28.11.24) führte die Frankfurter Polizei mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE) und der Bundespolizei in dieser Woche in den Nachmitttags- und Abendstunden größere Kontrollen in der Innenstadt und im Bahnhofsgebiet durch.

Die Bilanz: Mehr als 200 kontrollierte Personen, knapp 50 Strafverfahren, sieben Festnahmen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung sowie die Beschlagnahme von vier Messern und verschiedenen Suchtstoffen.

Die Maßnahmen sind Teil der hessischen "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" und werden in Ergänzung zu den seit September 2022 intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter Polizei durchgeführt.

Mehr als 100 Polizeibeamtinnen und -beamte der Schutz- und Kriminalpolizei bestreiften unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlagen die Bereiche um den Hauptbahnhof sowie rund um die Konstablerwache. Zusätzlich richteten die Einsatzkräfte an ausgewählten Örtlichkeiten mehrere Kontrollstellen ein. Dabei stellten sie vier Verstöße (Messer) gegen die Waffenverbotszone fest und fanden unterschiedliche Suchtstoffe, vor allem Ecstasytabletten (ca. 60 Gramm), auf und beschlagnahmten sie. Darüber hinaus gingen den Fahndern vier per Haftbefehl gesuchte Männer ins Netz, die in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht wurden.

Gewerbetreibende, Gastronomen sowie Bürgerinnen und Bürger reagierten sehr positiv auf die getroffenen Maßnahmen und lobten erneut das hohe Engagement der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell