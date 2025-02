Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Versuchter Einbruch in Baumarkt (01.02.2025)

Rottweil (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1 Uhr hat ein Sicherheitsdienst einen versuchten Einbruch in einen Baumarkt an der Straße "Saline" festgestellt. Die Unbekannten beschädigten indem sie eine Spreng-/Brandvorrichtung zur Detonation brachten, eine Ausgangstür und versuchten so in den Innenbereich zu gelangen. Trotz Beschädigung gelangten die Täter nicht in den Baumarkt. Die Polizei in Rottweil sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können (0741 / 4770).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell