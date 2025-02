Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schockanruf - Senioren übergeben Geld und Wertgegenstände an Betrüger - Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche! (28.01.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Wallgutstraße zu einem Betrug durch einen sogenannten Schockanruf gekommen. Zunächst rief eine junge Frau, die sich als Enkelin der Senioren ausgab, auf deren Festnetzt an und teilte mit, dass die Schwiegertochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Anschließend übergab sie das Gespräch an einen Mann, der sich als Staatsanwalt vorstellte und mitteilte, dass eine drohende Haft nur durch die Bezahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe abgewendet werden könne. In Sorge um ihre Schwiegertochter begaben sich die Eheleute vereinbarungsgemäß um 16 Uhr in die Wallgutstraße auf den Parkplatz der Gaststätte "Wallgut" und übergaben dort Bargeld und Wertsachen an einen unbekannten Abholer.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 175-180 Zentimeter groß, ungefähr 25-35 Jahre alt, normale Statur. Bekleidet war er mit einer Wollmütze, einem hellgrauen Sweatshirt und einer dunklen Stoffhose.

Zeugen, denen am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes der Gaststätte "Wallgut" aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" verlangt niemals eine Kaution, oder nimmt Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bzgl. dieser Betrugsmasche!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell