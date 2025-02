Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich (03.02.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Westendstraße auf die Friedrich-Werber-Straße am Montagmittag verletzt worden. Ein 46-Jähriger fuhr mit einem Pedelec auf der Friedrich-Werber-Straße, auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Bahnhof. Auf der Einmündung zur Westendstraße übersah er einen dort langsam heranfahrenden Skoda einer 28-Jährigen und prallte in die Beifahrerseite des Wagens. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

