Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und verursacht Unfall

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Dienstagabend kam es zwischen 19:05 und 19:15 Uhr zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen und einem Unfall in der Weststadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Fahrer eines Hyundais auf der Bundesstraße 10 von Wörth kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwei Zeugen fiel die unsichere Fahrweise des 74-jährigen auf, der offenbar in Schlangenlinien mehrere Fahrstreifen zeitgleich nutzte und Sperrflächen überfuhr. Daraufhin verständigten sie die Polizei.

Der Fahrzeugführer verließ anschließend die B10 über die Ausfahrt "Kühler Krug", fuhr über die Weltzienstraße in den Kreisverkehr der Yorkstraße ein und gefährdete hierbei wohl eine im Kreisverkehr fahrende Fahrradfahrerin. Beim Verlassen des Kreisverkehrs über die Weinbrennerstraße in Richtung Innenstadt fuhr der Hyundaifahrer offenbar über den Bürgersteig und gefährdete dort eine Fußgängerin. In der Weinbrennerstraße kollidierte er schließlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und schob diesen auf ein weiteres, geparktes Fahrzeug auf. Trotz allem setzte der 74-Jährige seine Fahrt fort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Pkw-Fahrer schließlich wenig später zu Hause antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann sich ein einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand. Aus diesem Grund brachten Rettungskräfte den 74-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

