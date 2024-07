Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher vorläufig festgenommen/ Glühende Kabel am Sportplatz

Menden (ots)

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen in einem Baumarkt am Hönnenwerth zwei Einbrecher festgenommen. Als die erste Polizeistreife kurz nach 4 Uhr eintraf, kamen den Beamten an einem kaputten Fenster zwei Tatverdächtige aus dem Markt entgegen. Einer von ihnen, ein 22-jähriger Essener, folgte den Aufforderungen der Polizeibeamten und ließ sich festnehmen. In seinem Rucksack steckte Diebesgut. Der andere trat den Rückzug an und versteckte sich in dem Baumarkt. Die Polizei umstellte den Markt. Gemeinsam mit einer Diensthündin durchsuchten Polizeibeamte die gesamte Fläche. Der Hund entdeckte den Einbrecher hinter einem Regal. Der 29-jährige Essener ließ sich festnehmen. In dem Fahrzeug der Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten u.a. Einbruchwerkzeuge, Handys, Kfz-Kennzeichen und eine Schreckschusswaffe. Die beiden hatten in dem Baumarkt Türen und Fenster aufgebrochen. Einer der Männer hatte sich verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Gegen einen der zwei lag eine offene Fahndung wegen einer Aufenthaltsvermittlung vor.

Einer Motorradfahrerin ist am Samstag gegen 13.40 Uhr die Geldbörse abhandengekommen. Sie hatte ihr Motorrad an einer Waschanlage an der Ringstraße gewaschen und schob es an die Seite. Dabei ließ sie jedoch ihr Portemonnaie auf dem Automaten liegen. Als sie zurückging, war die Börse weg. Sie erstattete Anzeige. Die Polizei hatte jedoch eine gute Nachricht: Die Geldbörse wurde gefunden und auf der Polizeiwache abgegeben. Dort bekam die Motorradfahrerin ihr Eigentum zurück. Unbekannte haben sich gewaltsam Zugang zu einer Garage am Alten Bösperder Weg verschafft. Sie entwendeten ein beige-braunes Damenfahrrad mit braunem Ledersattel.

Ein Anwohner vom Malvenweg hörte am Sonntag gegen 22 Uhr einen lauten Knall. Er schaute aus dem Fenster und sah, dass zwei Männer versuchten, in die Garage des Nachbarn zu kommen. Als der Zeuge die Unbekannten ansprach, entfernten sich die Unbekannten.

Am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr bemerkte ein Zeuge etwas "Glühendes" auf dem Sportplatz Im Hülschenbrauck. Er fuhr mit dem Pkw zu dem Sportplatz und sah dort zwei flüchtende Personen. Auf der Feuerwehrzufahrt lagen glühende Kupferkabel. Der Zeuge rief die Feuerwehr. Am Ende der Zufahrt parkte ein unverschlossener Pkw mit weiteren Kabelresten. In der Nähe entdeckten Polizeibeamte eine Tüte mit weiteren Kabeln. Eine Nahbereichsfahndung nach den beiden Personen verlief negativ. Die Polizei stellte den Pkw sicher.

