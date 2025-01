Polizei Braunschweig

POL-BS: Widerstand am Neujahrstag

Braunschweig (ots)

Moselstraße, 01.01.2025, 12:00h

Mann verletzt drei Polizeibeamte

In den Mittagsstunden des Neujahrstages wurden Beamte zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen in der Weststadt gerufen. Vor einem Wohnhaus in der Moselstraße konnte lediglich nur ein 26-Jähriger Mann festgestellt werden. Während er kontrolliert wurde, zeigte er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Schließlich schlug er einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Gegen die darauf folgende Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und würgte einen Polizeibeamten kurzzeitig. Zudem verletzte sich dabei ebenfalls ein Polizeibeamtin.

Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands des 26-Jährigen, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da eine Beeinflussung durch berauschende Mittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch einen Richter die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bei deren Entnahme verletzt der Mann noch einen weiteren Polizeibeamten an der Hand.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell