Polizei Münster

POL-MS: Nach Verkehrsunfall im Schrankenbereich - Sperrungen auf der A43

Herne (ots)

Am Dienstagmorgen (01.10., 04:47 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall im Schrankenbereich der Autobahn 43 in Richtung Münster, bei dem ein LKW auf die Betonschutzwand gefahren ist. Umfangreiche Sperrungen auf der Autobahn 43 dauern noch bis zum Mittag an.

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Personen sollen nicht verletzt worden sein.

Aufgrund des Unfalls sperrt die Polizei an folgenden Stellen: - A43 Richtung Münster im Kreuz Herne, die Überleitung zur A42 Richtung Dortmund - A43 Richtung Münster im Kreuz Herne, die Überleitung A42 Richtung Kamp-Lintfort - A43 Richtung Münster zwischen Herne-Eickel und Kreuz Herne komplett gesperrt

Die Sperrungen bestehen voraussichtlich bis 12:00 Uhr. Die Polizei bittet, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell