POL-MS: Fernfahrerstammtisch im Oktober abgesagt

Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung "Reifen an acht Fahrzeugen an der Jahnstraße zerstochen - Polizei sucht Zeugen" (ots am 25.09., 07:42 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5872317) Bisherige Ermittlungen ergaben, dass in der Tatnacht vom 24.9-25.9. bislang an insgesamt 14 Autos die Reifen ...

mehr