Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfallflucht: Zwei Leichtverletzte und 40.000 Euro Schaden; Verdacht der Fischwilderei: Polizei bittet um Hinweise! Und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wand von Gemeindehaus besprüht: Zeugen gesucht! - Niederdorfelden

(fg) Unbekannte Täter sprühten ein Hakenkreuz und den Schriftzug "Hitler" mit schwarzer Farbe auf eine Wand an einem Nebeneingang des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde in der Straße "Lindenplatz" in Niederdorfelden. Die Mitarbeiter bemerkten dies am Sonntagnachmittag, gegen 13 Uhr, und erstatteten Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise werden unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Vorsicht: Vermehrte Anrufe von Telefontrickbetrügern - Bruchköbel

(jm) Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bruchköbel melden der Polizei seit Montagvormittag verdächtige Anrufe, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte ausgeben, um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Im Zuge dessen hat die Polizei auch eine hessenWARN-Meldung veröffentlicht. Bei den aktuellen Fällen gaukeln die Betrüger den Angerufenen am Telefon vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande mit einer Liste festgenommen. Darauf soll sich der Name der jeweils Angerufenen befinden. In der Folge fordern die Betrüger die Übergabe von Wertsachen an die angebliche Polizei, um das Ersparte vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Bislang liefen die meisten dieser Anrufe im Bereich Bruchköbel auf. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Täter auch in der weiteren Umgebung des Main-Kinzig-Kreises anrufen. Die Polizei appelliert, nicht auf die Forderungen der Telefonbetrüger einzugehen und stattdessen die Telefonate zu beenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem finanziellen Schaden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Legen Sie einfach auf!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Seien Sie skeptisch, wenn am Telefon eine angebliche Notlage eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Verständigen Sie im Zweifel umgehend selbst die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

3. Verkehrsunfallflucht: Zwei Leichtverletzte und 40.000 Euro Schaden - Landesstraße 2306/Gemarkung Linsengericht

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 2306 zwischen Großenhausen und Waldrode, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von 40.000 Euro entstand, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten. Gegen 10.40 Uhr befuhren drei Oldtimerfahrzeuge hintereinander die Landstraße aus Geiselbach kommend in Richtung Großenhausen. Ein bislang Unbekannter soll mit seinem Wagen in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein und zunächst zwei Fahrradfahrer sowie anschließend ein weißes Fahrzeug überholt haben. Dabei kam der Unbekannte offenbar in den Gegenverkehr, sodass die Fahrzeugkolonne abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein 52 Jahre alter Triumph-Fahrer stieß mit der bereits zum Stehen gekommenen Triumph TR 250 zusammen. Hierbei wurde die TR 250 in den Graben geschoben. Der Unbekannte fuhr in Richtung Geiselbach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei der Kollision erlitt der 52-jährige TR 6-Lenker leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 51 Jahre alter Mitfahrer der TR 250 erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Oldtimer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Die Unfallfluchtermittler bittet nun Zeugen, insbesondere die beiden überholten Fahrradfahrer, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

4. Verdacht der Fischwilderei: Polizei bittet um Hinweise! - Gemarkung Bad-Soden-Salmünster/Hausen

(jm) Unbekannte haben vermutlich am Sonntag zwischen Bad Soden-Salmünster (Hausen) und Mernes im Bereich der Hirschbornteiche nahe der Landesstraße 3178 eine lange Angelschnur quer über den Teich gespannt. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte gegen 10.25 Uhr die Angelschnur mit den Angelhaken entdeckt und die Polizei informiert. Seit wann die Angeln dort aufgespannt waren, ist bislang nicht bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fischwilderei sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. BMW soll durch Ortschaften gerast sein - Langenselbold/Erlensee

(cb) Ein blauer BMW mit GN-Kennzeichen soll am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, in Langenselbold und Erlensee viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Ein 25-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis hatte einem Bekannten den BMW für eine Probefahrt überlassen, während der Fahrzeugbesitzer auf dem Beifahrersitz gesessen haben soll. Der 53 Jahre alte Fahrer des blauen 5er BMW soll mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Langenselbold über die Bundesautobahn 66 nach Erlensee, dort durch das Industriegebiet und anschließend zurück nach Langenselbold gefahren sein. Während der 25-minütigen Fahrt soll der BMW mehrfach sehr stark abgebremst haben. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold suchen nun Zeugen, welche Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Auch sollen sich Personen melden, welche durch den Fahrstil gegeben falls genötigt, gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06183 91155-0.

6. Auseinandersetzung eskaliert: Mann wir mit Fahrradschloss geschlagen - Maintal/Bischofsheim

(cb) Zwei Männer, 44 Jahre und 17 Jahre alt, gerieten am Montag aus bislang unbekannten Gründen auf dem Fußgänger- und Radweg "Am Kreuzstein" in einen verbalen Streit. Als dieser eskalierte soll der Jugendliche den 44-Jährigen vom Fahrrad gestoßen haben. Daraufhin soll dieser den Jüngeren mit einem Fahrradschloss in den Nacken geschlagen haben. Der 17 Jahre alte Mann habe sich daraufhin mit Kniestößen gegen seinen Kontrahenten gewehrt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 4302-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

7. Zeugensuche nach erheblicher Sachbeschädigung an Fahrzeug - Bad Soden-Salmünster

(jm) Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen abgestellten VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz in der Fuldaer Straße beschädigt und einen Schaden von etwa 25.000 Euro verursacht. In der Zeit zwischen 16.30 und 8.15 Uhr zerstörten die Täter den blauen Wagen, der in der Nähe des Bahnhofes geparkt war, unter anderem mit Pflastersteinen. Die Polizei geht davon aus, dass die Alarmanlage des Fahrzeugs daraufhin ausgelöst wurde. Sie sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen, die auf den Lärm aufmerksam wurden. Anhand erster Hinweise könnte sich der Vorfall möglicherweise am späten Sonntagnachmittag zugetragen haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Offenbach 25.06.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell