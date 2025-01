POL-BS: Brand in Wohnhaus

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stadtgebiet 24. - 26. Dezember 2024 Täter erbeuten Schmuck und Bargeld An den Feiertagen kam es im Stadtgebiet Braunschweig zu mehreren Einbrüchen. Jeweils durch Gewalteinwirkung auf Türen und Fenster gelangten bislang Unbekannte dabei in Wohnungen oder Häuser von Betroffenen. Am Heiligabend schlugen Einbrecher gleich zweimal im Stadtteil Kralenriede zu. Eine weitere Tat ereignete ...

