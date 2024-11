POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstag kam es in der Dorfstraße in Bad Bentheim in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendet das zwischen zwei Häusern verschlossen abgestellte E-Bike des Herstellers "Steven" in den Farben grau/blau. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr