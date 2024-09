Polizei Köln

POL-K: 240920-3-K "Do simmer dobei" - Polizei Kölle zum "Daach der kölschen Sproch"

Köln (ots)

"Pass op, do kütt de Schmier" heiß et am 29. September öm 11 Uhr em Polizeipräsidium Kölle. Wo gonn Nudröf bei d'r Polizei en? Wie süht en Streifenwagen vun enne us? Un wat han Polizisten eigentlich all aan ihrer Uniform? Op ungerhaldsame Aat un Wies - un dat och noch op Kölsch - jitt Polizeihauptkommissar Michael Stupp Besökerinnen un Besökern ne exclusiven Enbleck en d'r Polizeialldag bei enem Gang durch et Präsidium.

Anmeldungen sin bes zom 25. September müjjelich - per E-Mail aan oeffentlichkeitsarbeit.koeln@polizei.nrw.de.

Kölsches Quiz auf Social Media-Kanälen:

He sin Kölsch-Experten gefrog: Vum 30. September bes zom 4. Oktober veröffentlicht de Polizei Kölle jede Daach en Froch "op Kölsch".

Kölsche Woche in Präsidiums-Kantine:

Ov Himmel un Äd, Rievkooche oder Ähzezupp: Jede Dach jit et a kölsches Jereech op däm Speiseplan d'r Kantin em Polizeipräsidium am Walter-Pauli-Ring 2-6. De Kantin es öffentlich un kann vun jedem besöök weede. Als Deil d'r Stadtgemeinschaff fläg de Polizei Kölle Traditione. Dorümm ungerstötzt se och d'r Daach d'r kölschen Sprooch. (kw/de)

