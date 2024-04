Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Portmonee während der Zugfahrt gestohlen

Neu-Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) (ots)

Opfer von Taschendieben, während der Zugfahrt von Erfurt nach Kassel, wurde am vergangenen Samstagnachmittag (6.4.) ein 24-Jähriger aus Duisburg (NRW). Wie der Mann der Bundespolizei in Kassel mitteilte, soll ein bislang Unbekannter seinen Geldbeutel mit rund 400 Euro Bargeld aus der Jackentasche gestohlen haben. Eine Zeugin habe den Unbekannten dabei beobachtet, wie dieser die Beute unmittelbar an einen Komplizen weitergegeben hat. Beide Tatverdächtige seien kurz darauf ausgestiegen. Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben des Opfers im Bereich Eichenberg.

Beim Halt in Kassel-Wilhelmshöhe erstattete der 24-Jährige Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Personenbeschreibung:

Einer der Tatverdächtigen soll zirka 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze, krause sowie dunkle Haare und sprach mit einem französischen Akzent. Er war bekleidet mit einer braunen, gepolsterten Jacke, trug ein rotes Langarmshirt und eine schwarze Weste sowie eine blaue Jeans.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise erbeten!

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell