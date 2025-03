PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Wohnhausbrand ++ Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ++ betrunkene E-Scooter Fahrer ++

Bad Schwalbach (ots)

(mp) Wohnhausbrand, Samstag, 08.03.2025, 14:15 h, Lorch-Wollmerschied, Rosengartenstraße Am Samstag, den 08.03.2025 um 14:15 h kam es in Lorch-Wollmerschied in der Rosengartenstraße zu einem Wohnhausbrand. Das Feuer entstand nach ersten Angaben im Keller und breitete sich schnell auf das komplette Haus aus. Die beiden Bewohner verständigten selbst die Feuerwehr und konnten das Haus mit leichten Verletzungen verlassen. Bei den Löscharbeiten kamen die Feuerwehren aus Lorch und allen lorcher Ortsteilen zum Einsatz. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 200.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

(Wö) Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B275 bei Idstein Am Freitag, den 08.03.25, 21:09 Uhr kam es auf der B275, zwischen den Abfahrten Idstein-Wörsdorf und Idstein-Heftrich zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 44-jährige Frau aus Idstein mit ihrem Audi die B275 in Richtung Waldems-Esch. Hinter ihr befand sich ein 21-jähriger Fahrer aus Idstein mit seinem BMW. Die dritte 76-jährige Fahrerin aus Idstein befuhr mit ihrem Audi die B275 in die Gegenrichtung. Die Fahrzeuge beider Fahrerinnen stießen frontal zusammen. Der Fahrzeugführer mit seinem BMW konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit den beiden anderen Fahrzeugen. Die zwei Fahrerinnen und der Fahrer mit seinen drei Mitfahrern wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren alle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die B275 für 2 ½ Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Tel.: 06126-93940 zu melden.

(Wö) E-Scooter Fahrer betrunken in Niedernhausen unterwegs Am Freitag, den 08.03.2025, 19:45 Uhr, wurden in Niedernhausen durch eine aufmerksame Streife zwei E-Scooter Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Beide Fahrzeugführer, eine 46-jährige Frau aus Niedernhausen und ein 41-jähriger Mann aus Aarbergen, waren gemeinsam in Niedernhausen in der Platter Straße unterwegs. Die Streife konnte bei der Kontrolle schnell feststellen, dass beide Personen deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Die durchgeführten Atemalkoholtests fielen deutlich positiv aus. Die E-Scooter und ihre Fahrer wurden zur Polizeistation Idstein verbracht. Nach der Blutentnahme wurden beide Fahrzeugführer entlassen und mussten ihren Heimweg zu Fuß antreten.

