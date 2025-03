PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Über Terrasse in Wohnhaus eingestiegen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße, Donnerstag, 06.03.2025, 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus im Taunussteiner Stadtteil Neuhof eingestiegen. Zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück in der Gartenstraße. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume, die sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizeistation Bad Schwalbach sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Über Terrasse in Wohnhaus eingestiegen, Idstein, Lerchenweg, Donnerstag, 06.03.2025, 10.45 Uhr bis 15.40 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in Idstein zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen 10.45 Uhr und 15.40 Uhr die Terrassentür des Wohnhauses im Lerchenweg auf. Im Inneren durchwühlten sie anschließend sämtliche Schränke, machten aber nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Idstein bittet daher um Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell