POL-RTK: Betonmischer im Kreisverkehr umgekippt

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus, Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße, Donnerstag, 06.03.2025, 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr (da)Unbekannte Täter sind am Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus im Taunussteiner Stadtteil Neuhof eingestiegen. Zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück in der Gartenstraße. Hier hebelten sie ...

mehr