Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang Unbekannte setzen am Samstag, 15. Februar, Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus am Dohlenweg in Brand.

In der Nacht gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses das Feuer auf dem Abstellplatz der Tonnen und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, zwei Abfallbehälter brannten komplett ab. Teile der Hausfassade und ein Zaun wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt.

Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Dohlenweg, Am Schürbusch und Franz-Walter-Weg nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

