Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag, 14.02.2025, 16:30 Uhr und Sonntag, 16.02.2025, 13:00 Uhr, in eine Lagerhalle eines Betriebes an der Hüserstraße ein. Der oder die Täter hebelten eine Metalltür auf und gelangten so in die Halle. Von dort betraten sie einen Büroraum und durchsuchten sämtliche Schränke. Es wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell