Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autobahnkapelle

Hamm-Rhynern (ots)

In den Büroraum einer Autobahnkapelle an der Ostdorfstraße wurde in der Zeit von Dienstag, 11.02.2025, 12 Uhr und Samstag, 15.02.2025, 14 Uhr, eingebrochen. Die frei zugängliche Kapelle verfügt neben dem Gebetsraum über einen abgeschlossenen Büro- / Lagerraum. Der oder die Täter hebelten die Tür zu diesem Büroraum auf. In dem Büro versuchten wurde versucht, ein Behältnis aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Offenbar wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden an der aufgehebelten Tür. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

