Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Starkenberg

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 19. Mai 2025 gegen 12:35 Uhr ereignete sich auf der Straße An der Hauptstraße im Ortsteil Tegkwitz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 16-jährige Moped-Fahrerin befuhr mit ihrer Simson die Straße aus Richtung Tegkwitz und missachtete dabei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 66-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 16-jährige Motorradfahrerin leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. (AK)

