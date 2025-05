Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall mit Traktor

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 19.05.2025 gegen 17:30 Uhr kam es auf der B92 zwischen dem Daßlitzer Kreuz und der Ortschaft Wildetaube zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor. Der 23-jährige PKW Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache dem vor ihm fahrenden 41-jährigen Traktorfahrer ungebremst hinten auf. Der 22-jährige Beifahrer im PKW wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Klinikum verlegt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe eines mittleren 5-stelligen Betrages. Für die Unfallaufnahme war die B92 für ca. zwei Stunden gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell