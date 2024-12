Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Malsch wurde eine 40-jährige Frau leicht verletzt.

Die 40-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Renault auf der Rotenberger Straße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer 55-jährigen Mercedes-Fahrerin, die auf der Hauptstraße in Richtung Rettigheim fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Fahrerin des Renault leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 8-jährige Tochter, die sich mit ihr im Auto befand, kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Ebenso blieben die Insassen im Mercedes unverletzt.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Renault so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell