Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto kollidiert mit Straßenbahn - PM 2

Heidelberg (ots)

Am Freitag fuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW auf dem Czernyring aus Richtung Pfaffengrund zur Kreuzung an der Montpellierbrücke. Um kurz nach 10 Uhr bog er verbotenerweise nach links in die Speyerer Straße ab. Hierbei missachtete der VW-Fahrer den Vorrang der links neben ihm fahrenden Straßenbahn, welche die Kreuzung geradeaus in Richtung der Carl-Benz-Straße durchfuhr. Glücklicherweise wurde bei der Kollision der beiden Fahrzeuge niemand verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich ungefähr 30 Fahrgäste in der Straßenbahn. Das Auto und die Bahn konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell