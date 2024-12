POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW verläuft glimpflich

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Am frühen Samstagabend sollte gegen 17:30 Uhr in Reilingen ein Fahrradfahrer kontrolliert werden. In etwa auf Höhe des Schützenvereins in der Wilhelmstraße konnte er hierzu angehalten werden. Da sich im Laufe der Kontrolle der Verdacht ergab, dass der Mann Betäubungsmittel ...

