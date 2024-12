Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Baiertal: Streitigkeiten auf der Straße eskalieren

Wiesloch/Baiertal (ots)

Zur Eskalation eines Streits kam es am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr in der Schatthäuser Straße in Wiesloch/Baiertal. Zunächst begegnete eine Gruppe aus zwei Frauen und einem Mann auf ihrem Nachhauseweg auf dem Gehweg zwei jungen Männern. Mit diesen entwickelte sich dann ein Streitgespräch, das zunächst in wechselseitige Pöbeleien gipfelte. Die beiden jungen Männer stiegen dann in einen neben ihnen auf der Straße anhaltenden weißen Kleinwagen ein. Das Streitgespräch riss auch dann noch nicht ab und im weiteren Verlauf zog der nun auf dem Beifahrersitz befindliche, ca. 18 Jahre alte Beschuldigte eine Schreckschusswaffe und schoss dem 28-jährigen Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Hierbei zog sich dieser Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Kleinwagen entfernte sich vom Tatort und konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell