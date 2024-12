Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am frühen Samstagabend sollte gegen 17:30 Uhr in Reilingen ein Fahrradfahrer kontrolliert werden. In etwa auf Höhe des Schützenvereins in der Wilhelmstraße konnte er hierzu angehalten werden. Da sich im Laufe der Kontrolle der Verdacht ergab, dass der Mann Betäubungsmittel mitführen könnte sollte er zusätzlich durchsucht werden. Dies versuchte der 37-jährige Mann unter allen Umständen zu verhindern in dem er sich massiv körperlich wehrte. Die Beamten mussten letztendlich das Pfefferspray einsetzen um den Mann unter Kontrolle zu bringen und die Durchsuchung durchführen zu können. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den Mann vorsorglich. Bei ihm wurde eine geringe Menge eines Betäubungsmittels aufgefunden, weswegen er sich nun auch verantworten muss.

