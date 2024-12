POL-MK: Ölbestellung bei mutmaßlichem Fake-Shop

Hemer (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde an der Schombergstraße die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Anschließend öffneten der oder die Täter gewaltsam mehrere Kellerräume und durchwühlten sie. Nach der ersten Bestandsaufnahme wurde jedoch nichts gestohlen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

