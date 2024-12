POL-MK: Tablet enntwendet

Menden (ots) - Eine 36-jährige Dame aus Menden stellt am Dienstag fest, dass sie von unbekannten Tätern bestohlen wurde. Die Täter öffneten in der Nacht zu Dienstag den verschlossenen PKW der Geschädigten in der Straße Galbreite und entwendeten das dort abgelegte Portemonnaie und Münzgeld. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 9199-0 entgegen. (lk) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

