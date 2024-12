Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebin unterwegs

Meinerzhagen (ots)

Eine 24-jährige polizeibekannte Beschuldigte aus Kierspe entwendet am Dienstagnachmittag Lebensmittel, die bereits nicht mehr zum Verkauf geeignet waren, aus dem Container eines Supermarktes in der Volmestraße in Meinerzhagen. Als sie von einem Mitarbeiter angesprochen wird, reagiert sie aggressiv und entfernt sich schließlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Dame hat bereits ein Hausverbot für das gesamte Gelände. (lk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell