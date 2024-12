Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fenster eingeschlagen - Diebstahl aus Pkw - Unterschlagung

Iserlohn (ots)

Ein stark alkoholisierter 39-jähriger Iserlohner hat heute Nacht gegen 2 Uhr mit einer Gartentür ein Terrassenfenster eingeschlagen. Zuerst klopfte er an ein Fenster der ihm bekannten Person, dann versuchte er die Wohnungstür aufzuschieben. Der Bewohner rief die Polizei, die eintraf, kurz nachdem der ungebetene Besucher zu stärkeren Mitteln gegriffen hatte: Er trug eine hölzerne Gartentür heran und schlug damit die doppelt verglaste Fensterscheibe ein. Dabei verletzte er sich. Die Polizeibeamten fanden den blutenden Mann auf dem Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus. Da er verbal aggressiv reagierte und den Beamten bedrohlich nah kam, überwältigten und fesselten ihn die Polizeibeamten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

An der Berliner Allee sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in einen grauen VW Golf eingedrungen. Sie entwendeten einen Rucksack, der später etwa 300 Meter entfernt wiedergefunden wurde. Es fehlten jedoch iPad, Kopfhörer und Ladekabel. Auch an der Wiesenstraße verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem grauen Skoda Citigo. Der oder die Täter entwendeten eine Silberkette mit einer pinkfarbenen Kugel.

Eine 55-jährige Frau hat am Dienstag um 13.45 Uhr an einem Geldautomaten der Volksbank in der Hagener Straße Geld abgehoben. Sie vergaß jedoch, das Geld aus dem Fach zu nehmen. Eine halbe Stunde später bemerkte sie diesen Fehler und ging zurück zu dem Automaten. Das Geld war weg. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell