Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Wohnungseinbruch in der Dr.-Donath-Straße

Gera (ots)

Gera: Am Abend des 17.05.2025 versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 21:00 Uhr, in die Wohnung einer 50-jährigen Anwohnerin in der Dr.-Donath-Straße einzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchte der Täter, sich mittels eines unbekannten Werkzeugs gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Nachdem die Anwohnerin den versuchten Einbruch bemerkte informierte diese die Polizei. Ein Eindringen in die Wohnung erfolgte nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera unter Tel. 0365/829-0 entgegen (Bezugsnummer 0129048/2025). (AK)

