POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. In Keller von Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots) - (LW) Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr meldete ein Zeuge einen weißen Kia in Lemgo auf der Hamelner Straße in Fahrtrichtung Dörentrup. Der Fahrzeugführer steuerte seinen Pkw in auffälligen Schlangenlinien und kollidierte mehrfach fast mit der Leitplanke. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und gab der Leitstelle der Polizei per Telefon regelmäßig aktuelle Standortdurchsagen, so dass ein Streifenwagen ...

mehr