Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo

Barntrup - Gefährdung des Straßenverkehrs

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr meldete ein Zeuge einen weißen Kia in Lemgo auf der Hamelner Straße in Fahrtrichtung Dörentrup. Der Fahrzeugführer steuerte seinen Pkw in auffälligen Schlangenlinien und kollidierte mehrfach fast mit der Leitplanke. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und gab der Leitstelle der Polizei per Telefon regelmäßig aktuelle Standortdurchsagen, so dass ein Streifenwagen herangeführt werden konnte. In Barntrup wurde der Fahrzeugführer in seinem Pkw sitzend angetroffen. Der 28-jährige Fahrer aus Barntrup gab an, aufgrund einer Erkrankung Medikamente zu sich genommen zu haben. Aufgrund der Zeugenaussagen und der Feststellungen der Beamten am Anhalteort bestand der dringende Verdacht, dass der Fahrzeugführer aufgrund der Medikamenteneinnahme nicht als Fahrzeugführer am Straßenverkehr hätte teilnehmen dürfen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Barntrupers wurde sichergestellt. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 28-jährigen machen können oder die eventuell durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell