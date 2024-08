LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Am 11.07.2024 kam es im Bereich der Ratsteichstraße, Parkplatz eines Einkaufsmarkts gegen 15.10 Uhr zu einem versuchten Trickdiebstahl, wobei der bisher unbekannte Täter zwei ältere Personen (männlich und weiblich) ansprach, welche gerade ihren getätigten Einkauf in ihr Fahrzeug beluden. Der Unbekannte fragte diese beiden Personen, ob sie ihm Geld wechseln könnten. Da es in den letzten Wochen vermehrt zu Trickdiebstählen im Stadtgebiet Ilmenau gekommen ...

