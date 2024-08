Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschädigte gesucht

Ilmenau (ots)

Am 11.07.2024 kam es im Bereich der Ratsteichstraße, Parkplatz eines Einkaufsmarkts gegen 15.10 Uhr zu einem versuchten Trickdiebstahl, wobei der bisher unbekannte Täter zwei ältere Personen (männlich und weiblich) ansprach, welche gerade ihren getätigten Einkauf in ihr Fahrzeug beluden. Der Unbekannte fragte diese beiden Personen, ob sie ihm Geld wechseln könnten. Da es in den letzten Wochen vermehrt zu Trickdiebstählen im Stadtgebiet Ilmenau gekommen ist, sprach ein Zeuge die beiden unbekannten Geschädigten sowie den Täter an. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Beide Personen wurden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden, was bisher noch nicht geschah. Der Zeuge informierte ebenso die Polizei. Die Geschädigten werden in diesem Zusammenhang erneut gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0178989/2024 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell