LPI-GTH: Unter Alkohol Unfall verursacht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 15-Jähriger befuhr am 13.08.2024 gegen 17.30 Uhr mit dem Moped die Straße "Am Bahnhofsweg" und bog nach rechts in die Uferstraße ein. Nachdem er den Abbiegevorgang beendet hatte und wieder geradeaus fuhr, kam ein Radfahrer auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Jugendliche wich mit dem Moped nach rechts aus. Der Radfahrer fuhr links, in Richtung Straße Am Bahnhofsweg, an dem 15-Jährigen vorbei und trat währenddessen gegen das fahrende Moped ...

