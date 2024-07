POL-NE: Zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall mit fünf Autos

Neuss (ots) - Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Venloer Straße haben am Dienstag (16.07.), gegen 00:45 Uhr, Brandgeruch wahrgenommen. Vor der Haustür entdeckten die beiden Männer eine Plastikflasche, in der von Unbekannten eine brennbare Flüssigkeit entzündet worden war. Die Bewohner konnten den Brand mit Wasser löschen. Durch Hitze und Ruß waren an der Haustür leichte Schäden entstanden. Bereits in den ...

mehr