Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Gera (ots)

Gera: Am 20.05.2025 gegen 14:28 Uhr ereignete sich in der Johannes-R.-Becher-Straße in Gera ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Fiat Panda vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei eine 69-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, die sich von hinten näherte. Es kam zur Kollision, wodurch der Fiat Panda zurückgeschleudert wurde und gegen ein geparktes Fahrzeug (Seat Ibiza) eines 29-jährigen Mannes stieß. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (insgesamt ca. 8.000 Euro) und mussten folglich abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell