Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Diebstahl aus Handwerkerwagen in Syke ++ Einbruchdiebstahl in Stuhr ++ Verkehrsunfälle in Bruchhausen-Vilsen und Stuhr ++

Diepholz (ots)

Syke - Diebstahl aus Handwerkerwagen

Am 19.03.2025, um 08:00 Uhr, kommt es in der Straße Rippes Padd in Syke zu einem Diebstahl aus einem Handwerkerwagen. In einem unbeobachteten Moment konnten bislang unbekannte Täter zwei Geldbörsen aus dem Handwerkerwagen entwenden und sich dann in ebenfalls unbekannte Richtung vom Tatort entfernen. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242-969-0.

Stuhr - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In der Zeit von Sonntag, den 16.03.2025, bis Mittwoch, den 19.03.2025, kommt es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Straße Stuhrbaum in Stuhr. Die bislang unbekannten Täter drangen durch Einwerfen einer Scheibe in das Einfamilienhaus ein und erlangten nach ersten Erkenntnissen lediglich geringwertiges Diebesgut. Die Polizei in Weyhe bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0421- 8066-0.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 19.03.2025, um 09:30 Uhr, kommt es auf der Bassumer Straße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo befuhr die Bassumer Straße in Fahrtrichtung Bruchhausen-Vilsen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin einen vor ihr abbiegenden Kleintransporter und fuhr diesem ungebremst auf. Auf Grund der Kollision wurde die 62-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw der Unfallverursacher war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 19.03.2025, um 18:35 Uhr, kommt es auf der Moordeicher Landstraße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Der 27-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Moordeicher Landstraße in Fahrtrichtung Groß Mackenstedt und wollte mit seinem Fahrzeug auf der Straße wenden. Hierbei übersah der Unfallverursacher einen hinter ihm fahrenden Transporter, weshalb es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Auf Grund der Kollision wird der Fahrzeugführer des Pkw leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell