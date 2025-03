Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Diebstahl aus einer Scheune in Stuhr ++ Diebstahl aus Lagerhalle in Stuhr ++ zwei schwere Verkehrsunfälle in Twistringen ++

Diepholz (ots)

Stuhr - Diebstahl von Werkzeug aus Scheune

In der Nacht von Sonntag auf Montag kommt es in der Blockener Straße in Stuhr zu einem Diebstahl aus einer verriegelten Scheune. Die Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zur Scheune und entwenden Motorsensen in einem Wert von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Rufnummer 0421-80660 entgegen.

Stuhr - Diebstahl von Werkzeug und Anhänger aus einer Lagerhalle

In der Nacht von Sonntag auf Montag kommt es in Stuhr in der Straße Brookdamm, in der Zeit von 03.00-03.46 Uhr, zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle. Es werden diverse Elektrogeräte entwendet. Der Wert des Diebesgut wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Weyhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0421-80660 entgegen.

Twistringen - schwerer Verkehrsunfall

Am Montagmorgen, um 09.03 Uhr, befährt eine 50-jährige Frau mit ihrem PKW die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof in Twistringen. An der Kreuzung mit der Industriestraße missachtet sie die Vorfahrt des 29-jährigen Mannes, der die Industriestraße in Richtung Nienburger Straße befährt. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge werden die 50-jährige Frau und ihr 13-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der 29-jährige Mann wird leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Twistringen - schwerer Verkehrsunfall

Am Montagabend, um 19.40 Uhr, befährt ein 22-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße Natenstedt. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit einem Straßenschild. Der 22-jährige wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell