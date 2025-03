Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.03.2025

Diepholz (ots)

Illegales Straßenrennen

Gegen 22:25 Uhr am gestrigen Samstagabend kommt es zwischen einem 19-jährigen aus Barnstorf mit seinem PKW Mercedes und einer 20-jährigen aus Bassum mit einem PKW Mercedes auf der Bremer Straße (B 15) in Drebber zu einem unerlaubten Straßenrennen. Hier überholen sich die beiden Personen mit ihrem Fahrzeug immer wieder mit sehr hohen Geschwindigkeiten, wodurch es immer wieder zu verkehrsgefährdenden Situationen kommt. Im Bereich zur "Drebber Höhe" kommt es dann zu einem Verkehrsunfall während der waghalsigen Überholmanöver mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW eines 21-jährigen Mannes aus Eydelstedt. Ein Frontalzusammenstoß kann u.a. auf Grund des Ausweichens des 21-jährigen Mannes verhindert werden, sodass an beiden PKW lediglich die Außenspiegel beschädigt wurden. Gegen die beiden am Straßenrennen beteiligten Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Bassum Auf der Landesstraße 332 zwischen Bassum und Neubruchhausen ist es am frühen Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 57jähriger Mann aus Polen gerät gegen 20:20 Uhr mit seinem Transporter auf die Gegenfahrbahn und touchiert hier den Außenspiegel des Fiats eines entgegenkommenden 69jährigen Mannes aus Bassum. Bereits vor dem Unfall fällt einer Zeugin die unsichere Fahrweise des Polen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Mann aus Polen stark alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest kann nicht durchgeführt werden. Bei dem Unfallverursacher wird eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Twistringen Am Samstagabend ist es auf der Konrad-Adenauer-Straße in Twistringen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf dem Gelände der Raiffeisen-Warengenossenschaft wird neben einem beschädigten Zaun ein verunfallter Mercedes festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt ein 42-jähriger Mann aus Goldenstedt die Industriestraße in Twistringen und will in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Dabei verliert er die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidiert mit einem Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass der Goldenstedter unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt 0,89 Promille. Bei dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mercedes ist nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

