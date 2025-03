Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Hemsloh, Auf Absicherungsfahrzeug aufgefahren ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl von Baustelle

Unbekannte haben von Mittwochnachmittag, 17.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 06.30 Uhr, von einer öffentlichen Baustelle in Leeste, Leester Straße, eine Rüttelplatte entwendet. Die rund 600 kg schwere Platte müssen die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Daher sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Hemsloh - Auf Absicherungsfahrzeug aufgefahren

An einer Baustelle in der Nienburger Straße (B 214) ist am Donnerstagvormittag gegen 09.30 Uhr ein Lieferwagen auf ein Absicherungsfahrzeug aufgefahren. Der 28-jährige Fahrer des Lieferwagens befuhr die B 214 hinter einem Lkw in Richtung Sulingen. Der Lkw schert vor ihm nach links aus und fuhr an dem Absicherungsfahrzeug der Baustelle vorbei. Der 28-jährige Fahrer des Lieferwagens erkannte den zur Absicherung der Baustelle auf der B 214 abgestellten Klein-Lkw zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden beträgt jedoch mindestens 5000 Euro.

