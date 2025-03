Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstadt, Gleich zwei Unfälle verursacht - Diepholz, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt - Gleich zwei Unfälle verursacht

Ein 58-jähriger Fahrer hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw in Eydelstedt gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich im Birkenweg. Der 58-Jährige beschädigte beim Rückwärtsfahren eine Steinmauer. Anstatt anzuhalten, fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später verlor er an einer Kreuzung in Gothel (L 344) beim Rechtsabbiegen die Kontrolle und fuhr dort gegen eine Grundstücksmauer und einen Zaun. Verletzt wurde bei beiden Unfällen zum Glück niemand. Der Sachschaden beträgt zusammen mindestens 7500 Euro. Der Pkw des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diepholz - Unfallflucht

Am Montag zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr wurde auf einem Ärzteparkplatz in der Stüvenstraße ein Pkw VW-Passat von einem Unbekannten beschädigt. Der Firmen-Pkw ist vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte worden. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am VW-Passat entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell